Власти регионов ДФО за полгода заключили 255 контрактов по единой субсидии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Власти дальневосточных субъектов заключили 255 контрактов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на средства единой субсидии регионам ДФО. Об этом в ходе совещания в Южно-Сахалинске под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заявил в докладе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов в центрах экономического роста было подписано в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек. Размер единой субсидии Дальнему Востоку составит более 94 млрд рублей на три года.

"На этот год мы из планов заключить 346 контрактов, 255 уже заключили, и планируем закончить порядка 200 мероприятий. В Бурятии это капитальный ремонт 48 социальных учреждений, обновление оборудования в 32 учреждениях здравоохранения и 16 учреждениях специального образования. В Магадане в рамках укрепления дороги мы начали строительство набережной, которой никогда не было в Магаданской области", - сказал министр в пятницу.

Он добавил, что охват населения, которое будет пользоваться новыми объектами, исчисляется сотнями тысяч человек. Поэтому главы регионов, по его словам, должны вести постоянный контроль за всеми этапами этих мероприятий.