WSJ: в администрации Трампа выступали против введения новых пошлин на товары из Китая

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Представители администрации президента США Дональда Трампа выступали против введения с 1 сентября новых пошлин в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По ее данным, против идеи введения новых пошлин выступали представитель США на торговых переговорах с Пекином Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, а также помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Однако Трамп, которого поддержал руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, был непреклонен в своем намерении усилить экономическое давление на КНР.

Торговые трения

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Ранее на этой неделе в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. В среду Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако в четверг американский президент на своей странице в Twitter, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.