Николаев: единая субсидия позволит Якутии повысить качество подготовки специалистов

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Выделение единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста ДФО позволит Якутии повысить качество подготовки кадров под новые потребности региональной экономики. Об этом по итогам совещания в Южно-Сахалинске под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.

"Под новые потребности нашей экономики, подготовку новых кадров для строящейся Жатайской судоверфи, полностью переоснастили шесть колледжей. Это позволит существенно повысить качество подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. В 2019 году у нас появилась дополнительная помощь в рамках реализации данной программы", - сказал Николаев, уточнив, что переоборудование колледжей также отвечает новым требованиям WorldSkills.

Он добавил, что на средства единой субсидии будет строиться кардиологический диспансер в Якутске, который "существенно улучшит ситуацию по реализации нацпроекта "Здравоохранение". "Начнется строительство круглогодичного детского лагеря под Якутском, а также школы-сада на территории опережающего развития "Кангалассы". В целом, я считаю, программа очень нужная. Уверен, что она позволит повысить качество жизни якутян", - сказал Николаев.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов в центрах экономического роста было подписано в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек. Размер единой субсидии Дальнему Востоку составит более 94 млрд рублей на три года.