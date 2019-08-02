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Третий район в Забайкалье объявил о режиме ЧС из-за гибели посевов от засухи

Глава краевого Минсельхоза Денис Бочкарев сообщил, что от засухи на юго-востоке региона пострадали около 30 тыс. га посевов

ЧИТА, 2 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Калганском районе на юго-востоке Забайкальского края из-за засухи, которая погубила почти половину посевов местных аграриев. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава района Михаил Жбанчиков.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели в Приаргунском и Краснокаменском районах Забайкальского края. По словам главы краевого Минсельхоза Дениса Бочкарева, от засухи на юго-востоке региона пострадало около 30 тыс. га посевов

"Режим ЧС введен на территории Калганского района, работает комиссия, которая оценивает причиненной ущерб. По предварительной оценке, будет списан урожай с 41% посевной площади - это около 2,5-3 тыс. га", - сказал глава района.

Источник в правительстве Забайкалья уточнил ТАСС, что в ближайшее время может быть принято решение о введении режима ЧС на территории всего региона.

В 2016 году аграрии Забайкальского края также пострадали от почвенной засухи. Тогда гибель сельхозкультур зафиксировали на площади 69,4 тыс. га (41% общей посевной площади яровых культур). Ущерб от недобора урожая составил 1,1 млрд рублей.

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