Помпео заявил, что Китай десятилетиями вынуждал США ввести торговые пошлины

ТАСС, 2 августа. Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что торговая политика Китая на протяжении десятков лет стала препятствием для развития свободной торговли с США и повлекла за собой ввод торговых пошлин Вашингтоном. Его слова во время выступления на полях 52-й ежегодной встречи министров иностранных дел стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке приводит в пятницу агентство Reuters.

"Десятилетиями Китай извлекал выгоду из торговли, но пришло время положить этому конец, - прокомментировал Помпео сделанное в четверг американским президентом объявление о введении с 1 сентября новых пошлин в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. - Президент Трамп заявил, что мы исправим это. А чтобы решить ситуацию, необходимо упорство, которое мы все сегодня утром видели (о решении Трампа ввести торговые пошлины - прим. ТАСС)".

Госсекретарь США также указал, что целью американской стороны является осуществление торговли в условиях конкуренции. "Мы хотим [обеспечить] свободную и справедливую торговлю, которая не будет подрывать принципы конкуренции", - заключил он.

Торговые трения

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в Вашингтоне прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20) в Осаке 28-29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Ранее в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. В среду Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако в четверг американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.