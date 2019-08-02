Медведев поручил оценить необходимость создания круглогодичного дока на Курилах

ОСТРОВ ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Сахалинским властям оценить необходимость создания круглогодичного дока на рыбоперерабатывающем комплексе "Ясный" на Курилах.

"Это, конечно, выгодно будет. Хорошо, давайте посмотрим. Поручение дано (региональным властям), так что работайте с губернатором", - отметил Медведев. Он также поручил вице-премьеру Юрию Трутневу изучить данную тему.

Предприятие находится на острове Итуруп в Курильском заливе. Завод является поселкообразующим для села Китовое. Введен в эксплуатацию в 2001 году. На территории предприятия построен глубоководный причал, позволяющий обрабатывать суда водоизмещением до 7 тыс. тонн, на предприятии трудятся 338 человек.

Глава российского правительства осмотрел рыболовные суда, причал приема и отгрузки. Также посетил икорный цех.

Ежедневно рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" производит 500 тонн готовой продукции. Завод оснащен импортным оборудованием. Холодильные мощности комплекса составляют 3560 тонн единовременного хранения. Основными видами рыб являются горбуша, кета, треска, минтай, кальмар и сельдь иваси; завод специализируется на изготовлении мороженой продукции всех видов разделки.