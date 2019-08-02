Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться

Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

"Для того, чтобы подобные попытки (незаконных лесозаготовок) в будущем не возникали, во всяком случае для того, чтобы постараться их пресечь, я подписал поручение, оно пока еще не было озвучено, сейчас хочу сказать о нем", - сказал он журналистам.

"Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы - в общем любая техника - изымались, то есть, конфисковались в доход бюджета".

Он пояснил, что это будет делаться "по той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла".

"Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила, отметил Медведев. - Надеюсь, что это поможет эту проблему решить". "Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям", - добавил премьер.

При этом Медведев считает, что связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками еще предстоит проанализировать.

"В отношении незаконных порубок, вырубок леса, очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить, это невозможно предполагать", - сказал Медведев, отвечая на вопрос ТАСС о том, что многие называют незаконную вырубку леса одной из причин пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Но тем не менее, есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб", - отметил премьер.