Бывший гендиректор "Магнита" опровергла информацию о том, что возглавит "Дикси"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Бывший гендиректор "Магнита" и "Пятерочки" Ольга Наумова опровергла свое будущее назначение на пост главы группы компаний "Дикси". Об этом она сообщила ТАСС.

"Могу сказать только одно. Никаких переговоров с "Дикси" не веду. Даная информация не является действительной", - сказала она.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила о том, что Ольга Наумова может возглавить "Дикси", которая находится в процессе слияния с ретейлером "Красное и Белое".

В пресс-службе "Дикси" также не подтвердили ТАСС возможное назначение Наумовой.

В конце июня Наумова покинула пост генерального директора "Магнита", который занимала около года. До этого назначения она была гендиректором "Пятерочки". В июне 2018 года Наумова стала генеральным директором "Магнита", сменив на этом посту Хачатура Помбухчана.