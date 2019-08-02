РБК: в картах "Мир" появится российский чип для бесконтактной оплаты

ТАСС, 2 августа. Платежная карта "Мир" получит отечественный чип для бесконтактной оплаты. О том, что Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип отечественного производства для бесконтактных платежей для использования в платежной системе "Мир", рассказал РБК представитель компании-разработчика чипа "НИИ Молекулярной электроники" (НИИМЭ) Алексей Дианов и подтвердили в НСПК.

Как уточняет РБК, на сегодняшний день в картах "Мир" для бесконтактной оплаты установлены иностранные чипы: Cosmo и Optelio из Франции и южно-корейские Kona. При этом технологию оплаты в одно касание не поддерживают российские чипы - такие карты нужно вставить в платежный терминал.

По словам Дианова, новый чип разработан специально для НСПК, у него есть своя операционная система. Чип будут производить на заводе "Микрон" (как и НИИМЭ входит в совместное предприятие АФК "Система" и "Ростеха"). В НСПК пояснили, что устройство соответствует международным стандартам.

Использование нового российского чипа для оплаты в одно касания в картах "Мир" будет зависеть от банков-участников платежной системы, так как они несут ответственность за выпуск карт и выбор чипа для них. По данным РБК, бесконтактный чип от "Микрона" внесли в перечень рекомендованных НСПК моделей чипов и их производителей.

По данным НСПК, основная доля карт "Мир" сейчас выпускается с поддержкой технологии бесконтактной оплаты, на конец мая 2019 года банки России выпустили 59,4 млн карт "Мир". В то же время мощности "Микрона" позволяют выпускать порядка 4 млн чип-модулей ежемесячно (48 млн в год), при этом за последние полтора года было выпущено 5,5 млн чипов (в плане производства на текущий год - 3 млн), отмечает РБК.