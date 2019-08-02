Китай пригрозил США ответным повышением пошлин

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Китайские власти крайне недовольны недавними заявлениями президента США Дональда Трампа и готовы предпринять ответные меры в случае повышения пошлин на продукцию из КНР. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Если США повысят пошлины, китайская сторона предпримет ответные действия. Думаю, Соединенные Штаты должны хорошенько подумать, прежде чем предпринимать такие шаги, поскольку им придется столкнуться с плачевными последствиями своих собственных действий", - отметила она на регулярном брифинге.