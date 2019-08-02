Помпео: санкции США привели к падению экспорта иранской нефти в июле

БАНГКОК, 2 августа. /ТАСС/. Экспорт иранской нефти в июне и июле составил менее 500 тыс. баррелей в сутки в результате санкций, введенных Вашингтоном в отношении Ирана, что свидетельствует об эффективности политики Белого дома. С таким утверждением выступил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления на полях 52-й ежегодной встречи министров иностранных дел стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Таиланда.

"До введения санкций Иран экспортировал 2,7 млн баррелей нефти в сутки. В июне и июле этот показатель был ниже 500 тыс. баррелей", - отметил Помпео. По его мнению, эти цифры демонстрируют "эффективность ограничительных мер", объявленных США. "Мы будем и впредь вводить рестрикции против компаний и государств, нарушающих санкционный режим в отношении Ирана", - подчеркнул глава американской дипломатии.

В мае 2019 года добыча нефти в Иране находилась на минимальном с 1980-х годов уровне, сообщало Международное энергетическое агентство. Тогда перестали действовать временные разрешения на покупку иранской нефти, выданные США Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Турции, Италии и Греции. В результате экспорт нефти из Ирана сократился в 1,6 раза - до 810 тыс. баррелей в сутки. В 2018 году Иран экспортировал 2,6 млн баррелей в сутки.

В конце июля Белый дом ввел санкции в отношении китайской государственной компании Zhuhai Zhenrong и ее руководителя за покупку нефти у Ирана.