МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщается в докладе МВФ.

Ранее в июле фонд понизил прогноз по росту российской экономики с 1,4% до 1,2% из-за плохих данных первого квартала, обусловленных снижением цен на нефть и воздействием повышения ставки НДС до 20% на частное потребление.

Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году рост ВВП России составит 1,9%, в 2021 и 2022 годах - 2%, в 2023 году - 1,9% и 1,8% в 2024 году.

Зарубежные активы

МВФ вновь призвал российские власти вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) при достижении им порога в 7% ВВП в надежные зарубежные активы.

"Властям [РФ] следует воздерживаться от квазиналоговой деятельности через ФНБ и продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные иностранные активы даже после того, как ликвидная часть фонда достигнет целевого показателя в 7% ВВП, чтобы защитить ресурсы для будущих поколений и изолировать экономику от волатильности цен на нефть, поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики", - говорится в докладе.

Ключевая ставка

Международный валютный фонд рекомендует Банку России продолжать ослабление денежно-кредитной политики, понижая ключевую ставку.

"Денежно-кредитная политика остается умеренно жесткой. Учитывая пересмотренный прогноз инфляции, ослабление к нейтральной позиции должно продолжаться", - говорится в материале.

На последнем заседании в июле Банк России принял решение снизить ключевую ставку второй раз за год, до 7,25%, допустив возможность дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний совета директоров и перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.

Закредитованность домашних хозяйств

В докладе отмечается, что Банку России при дальнейшем росте розничного кредитования в РФ могут потребоваться новые меры по его сдерживанию, в дополнение к уже введенным повышенным коэффициентам риска на необеспеченные потребкредиты.

"Если быстрый рост кредитования домашних хозяйств будет продолжаться, могут потребоваться дополнительные меры", - говорится в докладе. МВФ уточняет, что этими мерами в том числе может стать ограничение соотношения долга к доходу заемщика.

Такие меры часто более эффективны в сдерживании роста кредитования, чем требования к капиталу банков, подчеркивается в докладе.

Аналитики фонда отмечают, что на конец 2018 года в России выросла до 37% доля заемщиков с необеспеченными потребительскими кредитами с соотношением платежа к доходу выше 50%.

Чтобы снизить риски финансовой стабильности в этом секторе ЦБ РФ несколько раз повышал вес рисков в 2018 и 2019 годах. В докладе говорится, что Банк России должен рассмотреть вопрос об увеличении рисковых весов в зависимости от показателей отношения долга к доходу и платежа к доходу для необеспеченных потребительских кредитов.

В МВФ отмечают, что темпы роста необеспеченного потребительского и ипотечного кредитования в марте составляли около 24% на фоне восстановления спроса и снижения процентных ставок. Закредитованность населения остается относительно низкой - 15,5% от ВВП. Кредитование корпоративного и малого и среднего бизнеса имеет небольшие темпы роста (менее 6% на конец 2018 года по сравнению с концом 2017 года).

Ранее в ЦБ заявляли, что темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат россиян. Регулятор также не исключал, что может применить меры для сдерживания темпов роста потребительского кредитования, если динамика останется такой же высокой. В частности, Банк России ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН). Предполагается, что с 1 октября банки будут должны рассчитывать ПДН при принятии решения о кредите на сумму от 10 тыс. рублей.

Новость обновлена (11:41 мск) - добавлены подробности о росте розничного кредитования в России