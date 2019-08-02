Минпромторг выступил против территориальных ограничений в онлайн-торговле лекарствами

По информации РБК, глава правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам доработать законопроекты о дистанционной торговле лекарствами и алкоголем. Как рассказал изданию президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, знакомый с ходом работы над документами, ведомства предлагают, в частности, разрешить онлайн-продажу лекарств только для трех городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

"Современные методы организации интернет-торговли позволяют обеспечить необходимый контроль, не создавая дополнительных барьеров в виде территориальных ограничений либо требований по доставке", - сказали в Минпромторге.

"Условием развития интернет-торговли является обеспечение общих подходов ее регулирования наравне с офлайн-торговлей. Этот подход уже практикуется во всем мире: то, что стоит на полке обычного магазина или аптеки, может продаваться и с онлайн-витрины", - отметили в ведомстве.

Минпромторг примет участие в доработке законопроектов, добавили в министерстве.

Законопроект о поэтапной легализации продажи алкоголя через интернет был подготовлен Минфином. Планировалось, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. При этом предполагалось, что до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, шампанское, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

"Действительно, законопроект будет дорабатываться в соответствии с поручением", - заявили, в свою очередь, в пресс-службе Минфина.

Как сообщал ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин, законопроекты вызвали разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.