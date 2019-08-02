Локализация систем бронирования авиабилетов должна закончиться к ноябрю 2021 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ (опубликовано на официальном портале правовой информации), согласно которому все серверы систем бронирования авиабилетов, используемые для внутрироссийский рейсов, должны находиться в России.

"Настоящее постановление вступает в силу с 31 октября 2021 года", - отмечается в постановлении.

Локализация систем бронирования должна обеспечить суверенитет при выполнении внутренних перелетов, конфиденциальность персональных данных, а также "реализацию мер противодействия актам незаконного вмешательства".

Изначально предполагалось, что серверы и базы данных для бронирования и продажи билетов на внутрироссийские авиаперевозки и регистрации на рейс должны быть размещены в России до 1 января 2020 года, но позже срок был перенесен на 31 октября 2021 года.

Как ранее сообщал замминистра транспорта Александр Юрчик, перенос систем бронирования в юрисдикцию РФ будет осуществлен в три этапа. Первый - создание совместных предприятий существующих систем бронирования с контролем российской стороны - до конца 2019 года. Второй - непосредственно перенос серверов - в 2019-2020 годах, третий - перестраивание российских авиакомпаний на работу с российскими сервисами.

Существующие системы бронирования билетов

Три крупнейших российских авиакомпании, сообщала ранее газета "Ведомости", используют иностранных провайдеров. "Аэрофлот" пользуется американской Sabre. У S7 - швейцарская SITA, но авиакомпания уже начала переход на испанскую Amadeus, которой также пользуются "Уральские авиалинии".

Также с американской Navitair и российской "Сирена-Трэвел" работает "Победа". Почти все остальные российские авиакомпании (в том числе Utair) работают с "Сирена-Трэвел". Исключение составляет авиакомпания "Азимут", которая пользуется разработанной Ростехом и аэропортом Внуково Национальной системой бронирования (НСБ).

В ноябре 2018 года "Аэрофлот" сообщал, что Sabre готова перенести серверы в Россию, планирует создать СП с российской компанией в 2019 году.