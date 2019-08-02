Инвестпортал Москвы за пять лет посетили 8 млн пользователей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более 8 млн человек посетили Инвестиционный портал Москвы с момента его создания в феврале 2014 года, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"С момента создания Инвестиционного портала Москвы в феврале 2014 года, его посетило более 8 млн человек. Если в 2014 году на сайт заходили всего около 100 человек в день, то в этом году ресурс посещают уже более 7,5 тыс. уникальных пользователей ежедневно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оперативной связи бизнеса с правительством города на сайте работает линия прямых обращений. На нее уже поступило около 6 тыс. обращений от предпринимателей. В основном инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов, получения финансовой поддержки и организации осмотра объектов, предлагают инвестиционные проекты.

"Правительство Москвы постоянно стремится повысить скорость и качество взаимодействия с бизнесом - для этого с 2014 года функционирует Инвестпортал. Здесь предприниматели находят подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах, а также анонсы мероприятий для бизнеса и многое другое", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

На портале пользователям доступно 17 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявку на присвоение статуса промышленного комплекса, резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", рассчитать стоимость патента, подписаться на новости или инвестиционный дайджест и многое другое. Самым популярным онлайн-сервисом остается запись на осмотр объекта торгов: подано более 75 тыс. электронных заявлений с момента его запуска в начале 2016 года.