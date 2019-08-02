Россия в июле увеличила экспорт нефти до 22,7 млн тонн

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в июле 2019 года составил 22,7 млн тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

За январь - июль 2019 года экспорт увеличился на 4,8% - до 153,3 млн тонн.

Поставки российской нефти в дальнее зарубежье в июле выросли на 6% - до 21,3 млн тонн, в ближнее зарубежье - снизились на 0,8%, до 1,47 млн тонн. Транзит увеличился на 14,7% - до 1,74 млн тонн.

На внутренний рынок в июле поставлено 25,5 млн тонн нефти, что на 0,1% больше, чем годом ранее. За январь - июль поставки на внутренний рынок упали на 1,7% - до 166,2 млн тонн.

Экспорт электроэнергии

Россия в январе - июле увеличила экспорт электроэнергии на 20,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года - до 11,9 млрд кВт ч. При этом в июле экспорт электроэнергии упал на 11,5%, до 1,3 млрд кВт ч.

Рост экспорта электроэнергии в страны вне СНГ с начала 2019 года составил 16,9% - до 9,3 млрд кВт ч, в июле этот показатель снизился на 24,6% - до 1 млрд кВт ч.

В страны СНГ с начала года экспорт увеличился на 38,5% - до 2,5 млрд кВт ч, в июле - вырос на 83,3%, до 0,3 млрд кВт ч.

Импорт электроэнергии с начала года снизился на 92,2% - до 0,3 млрд кВт ч, в июле этот показатель снизился на 82% - до 0,1 млрд кВт ч.

Добыча угля

Добыча угля в России в июле 2019 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 4,2%, до 33,9 млн тонн, объемы экспорта упали на 2%, до 16,8 млн тонн.

Добыча угля в январе - июле 2019 года составила 247,6 млн тонн, что на 0,7% ниже, чем в соответствующий период 2018 года.

Поставки российского угля на внутренний рынок сократились на 4,6%, до 12,4 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний за отчетный период составила: СУЭК - 7,45 млн тонн (снижение на 6,9%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 3,8 млн тонн (снижение на 4%), ХК "СДС-Уголь" - 1,9 млн тонн (снижение на 20,6%), компания "Востсибуголь" - 1 млн тонн (снижение на 15%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 682 тыс. тонн (рост на 19,7%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 556 тыс. тонн (падение на 10,7%).

Распадская угольная компания на площадке в Новокузнецке сократила добычу на 7,9% по сравнению с июлем 2018 года, до 797 тыс. тонн, на площадке в Междуреченске - увеличила на 14,7%, до 990,4 тыс. тонн.