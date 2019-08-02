ФАС может оштрафовать "Яндекс" на 500 тыс. рублей за нарушение закона "О рекламе"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административные дела в отношении "Яндекса" и "Центра по сертификации и экспертизе" за нарушение закона "О рекламе". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в поле зрения ФАС оказалась реклама работ и услуг по оценке соответствия компании "Центр по сертификации и экспертизе". Комиссия ведомства признала ненадлежащей контекстную рекламу работ и услуг по оценке соответствия Центра, которая распространялась на сервисе "Яндекс.Директ" в декабре 2018 года. Согласно закону "О рекламе", не допускается реклама услуг по оценке соответствия, в том числе по приему и рассмотрению документов, необходимых для выполнения указанных работ и оказания услуг, осуществляемых лицами, не имеющими соответствующей аккредитации.

Но по информации, содержащейся в рекламе, Центр оказывает такие услуги, также компания отсутствует в реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Росаккредитации, и, соответственно, не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации.

"ООО "Центр по сертификации и экспертизе" и ООО "Яндекс" предписано прекратить дальнейшее распространение ненадлежащей рекламы. В отношении обеих компаний возбуждены дела об административных нарушениях для назначения штрафа. Штраф за такого рода нарушения составляет от 100 до 500 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

В ФАС пояснили, что это второе дело по такого рода нарушению закона "О рекламе" (в июле 2019 года ФАС оштрафовал Google за нарушение требования закона "О рекламе"). Оно входит в кластер дел, возбужденных по заявлению Росаккредитации и находящихся на рассмотрении службы в настоящее время.

В пресс-службе "Яндекса" отказались комментировать данную информацию.