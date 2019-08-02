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Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России снизилась до 7,05%

Ранее ставка находилась на уровне 7,12%
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2019 года снизилась до 7,05%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, во второй декаде июля ставка находилась на уровне 7,12%, свидетельствуют данные регулятора.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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