Эксперты: рост промышленности в Росии неустойчив, но торможение ВВП можно преодолеть

"Ускорение роста промышленности в июне, фиксируемое данными Росстата, не носит устойчивого характера, хотя во втором полугодии, возможно, будут преодолены временные факторы экономической конъюнктуры, затормозившие рост ВВП в первом полугодии до 0,7% в годовом выражении (против 2,3% в 2018 году), а промышленности - до 2,6% (против 2,9%)", - говорится в докладе "Комментарий о государстве и бизнесе".

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ускорение роста промышленности в РФ неустойчиво, однако факторы, затормозившие рост ВВП в первом полугодии 2019 года, могут быть преодолены во втором, считают эксперты института "Центр развития" НИУ ВШЭ.

В частности, активную дискуссию об устойчивости вызвало ускорение роста промышленного производства в июне, по данным Росстата, до 3,3% в годовом выражении (после 0,9% в мае), а также выход в плюс темпов роста со снятой сезонностью.

Учитывая волатильный характер динамики промпроизводства с 2017 года, среднемесячный прирост со снятой сезонностью за январь 2017 - июнь 2019 года составил около 0,2%, указывают авторы доклада.

При этом резкое замедление в мае не являлось началом какого-то нового кризиса, а лишь представляло собой эпизод "весьма волатильного и медленного роста российской промышленности, имеющего место уже два с половиной года". В июне прирост составил уже 1,1% к маю.

"Впрочем, опять возникают вопросы к данным Росстата. Если темпы роста четырех укрупненных секторов промышленности за июнь и январь - июнь по данным Росстата взвесить по добавленной стоимости 2010 года, то получим 2,8% и 2,4% прироста соответственно. При этом если вторая цифра близка к официальной росстатовской (но все же ниже на 0,2 процентного пункта), то вторая явно ниже - на 0,5 п.п", - отмечается в докладе.

Такого рода расхождения вызывают вопросы и усиливают и без того очень высокую общую неопределенность экономической ситуации, фиксируемую опросами, подчеркивают аналитики.

Осторожный оптимизм

К плюсам текущей экономической конъюнктуры эксперты относят ускорение в четырех отраслях внешнеэкономической деятельности, имеющих значительные доли в совокупном промышленном выпуске: в добыче полезных ископаемых, металлургии, производстве готовых металлических изделий и электронике.

"Эти отрасли вполне могут быть драйверами роста. В июне прекратилось падение производства легковых автомобилей - сектора, имеющего широкие кооперационные связи с другими секторами", - считают авторы доклада.

К минусам аналитики относят сохраняющуюся тенденцию к падению инвестиций из прибыли. В первом квартале 2019 года рост инвестиций в основной капитал в экономике замедлился до 0,5% в годовом выражении против 3,8% в первом квартале 2018 года. При этом в 2019 году продолжался рост балансовой прибыли как потенциального источника финансирования инвестиций, но общая экономическая неопределенность снижает инвестиционную привлекательность ряда видов экономической деятельности.

"На этом фоне поддерживать рост промышленности будут отрасли, пользующиеся поддержкой государства, инвестиции в которые, соответственно, будут менее рисковыми", - полагают экономисты.

Рассчитывать на рост экспортно ориентированных отраслей, по их мнению, можно в меньшей степени в силу продления ограничений ОПЕК на добычу нефти, усиления торговых войн, а также сформировавшегося с сентября 2018 года тренда к укреплению реального эффективного курса рубля, снижающего международную конкурентоспособность российских производителей.

"Консенсусный рост российского ВВП (судя по имеющимся опросам и прогнозам правительственных и международных организаций) составляет около 1,5% в 2019 году, а тренд роста промышленности, как было показано выше, - 0,2% в месяц, или около 2,5% в год", - говорится в докладе.

Расчеты экономистов показывают, что темпы роста промышленного производства со снятой сезонностью в течение ближайшего квартала будут около нуля (к предыдущему месяцу), а относительно того же периода прошлого года снизятся с 3% в июле до примерно 2% в августе и сентябре.