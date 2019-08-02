Страховщики надеются, что за 2020 год россияне застрахуют до 20% жилья

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитывает, что запуск региональных программ страхования жилья от ЧС в рамках вступающего в силу 4 августа закона позволит увеличить охват страхованием жилья в РФ с нынешних 7,3% до 20%. Об этом сообщил журналистам вице-президент ВСС Евгений Уфимцев.

Поскольку страхование будет добровольным для граждан и создание региональных программ будет добровольным для регионов, запуск закона не позволит в первый же год обеспечить значимый охват - 50% или 100%, признал Уфимцев. "Но я надеюсь, и страховщики дают такие экспертные оценки, что запуск в крупных регионах, которые высказывали в первую очередь свое желание [создать региональную программу], других регионов, которые не попали в наш перечень, но может быть, активно включатся - позволят нам в течение 2020 года с 7% поднять [охват] хотя бы до 20%", - сказал он, отметив, что на этот показатель будет ориентироваться ВСС.

Союз определил 14 пилотных регионов, которые, по мнению ВСС, наиболее готовы к запуску программ. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская области, а также Забайкальский, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский и Пермский края. Уфимцев пояснил, что пока официально о начале разработки программ сами регионы не заявляли, так как не готовы два ключевых подзаконных акта: методика разработки региональных программ (проект находится на регистрации в Минюсте) и методика определения размера ущерба (находится в правительстве РФ).

"Мы ожидаем от региональных властей активного участия", - подчеркнул Уфимцев. В программах, которые будут вправе разрабатывать региональные власти, будут содержаться ключевые условия такого страхования: условия и правила отбора страховщиков, порядок распределения между ними территорий, способ заключения договоров (например, через квитанции ЖКХ), исполнительный орган, ответственный за реализацию программы. Также программа будет определять минимальный размер возмещения в рамках установленного правительством диапазона 300-500 тыс. рублей, и стоимость страхования.

4 августа 2019 года вступает в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, принятый годом ранее. Страхование жилья останется полностью добровольным, при этом власти каждого региона будут вправе создать собственные программы страхования жилья, где будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации населению ущерба от ЧС - в случае, если собственник застраховал жилье.

Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это работает в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой. Минимальный объем ответственности страховой компании в рамках закона установлен на уровне 300-500 тыс. рублей. Страховщики оценивают стоимость полиса в рамках закона на уровне около 150 рублей в месяц, в случае покрытия не только рисков ЧС, но и бытовых рисков. Минимальная стоимость полисов только по рискам ЧС оценивалась на уровне 360 рублей в год.