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На модернизацию аэропорта Калмыкии необходимо более 600 млн рублей

Реконструкция воздушной гавани позволит расширить географию полетов и привлечь в республику туристов

ЭЛИСТА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Калмыкии рассчитывают на привлечение инвестора для модернизации единственного в регионе аэропорта Элиста. По предварительным расчетам, на его реконструкцию требуется более 600 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС председатель правительства республики Юрий Зайцев.

Последняя реконструкция аэропорта Элиста проходила в 2009 году. Сейчас из него осуществляются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, а также сезонные - в Симферополь и Сочи. Для расширения географии полетов, которые позволят, в том числе, активизировать туристическую отрасль республики, необходима реконструкция авиаузла.

"Усилий республики для глобальной модернизации аэропорта недостаточно, поэтому мы ищем инвестора и планируем провести переговоры на эту тему с Росавиацией и Минтрансом. <…> На модернизацию аэропортового комплекса и его инженерных сетей необходимо более 600 млн рублей", - сказал Зайцев.

Он добавил, что аэропорт находится в федеральной собственности. "Поэтому здесь, конечно, либо федеральная целевая программа необходима, либо отдельная программа непосредственно под наш аэропорт", - отметил Зайцев.

Аэропорт "Элиста" может обслуживать более 55 тыс. пассажиров в год.

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