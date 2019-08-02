ФАС заявила о возможности воздействия на операторов для отмены роуминга с Белоруссией

ПОЛОЦК, 2 августа. /ТАСС/. Антимонопольные органы Белоруссии и России имеют механизмы воздействия на операторов связи в вопросе отмены роуминга в Союзном государстве в случае, если они будут тормозить этот процесс. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин, выступая на совещании в Полоцке.

"Речь идет о том, чтобы произошло одномоментное снижение ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге, соответствующее снижение тарифов в рознице до уровня, близкого к тому уровню, по которому оплачиваются услуги связи на территории наших государств, - сказал он. - Если этого не происходит, то, соответственно, антимонопольные органы имеют компетенцию, способы и правовые основания для того, чтобы помочь, содействовать деликатно операторам связи принять соответствующее решение".

Голомолзин отметил, что стороны рассчитывают, что "такая работа может быть проведена в течение ближайшего полугода". "Мы не можем не договориться по тем вопросам, которые являются ключевыми, у нас есть обязательства и необходимость подготовить решения, которые дадут возможность нашим гражданам, перемещаясь по территории наших стран, получать услуги связи в роуминге как дома, чувствовать себя комфортно, не получать шоковые счета, а это означает, что и бизнес будет чувствовать себя спокойно", - сказал он.

Голомолзин указал, что есть хорошая база для того, чтобы стороны договорились. Он напомнил, что в конце прошлого года стороны готовили проект соглашения по плану мер по отмене роуминга. "Понятно, что роуминг - это понятие техническое. Мы его отменить не можем, потому что это использование сети другого оператора, но мы можем сделать так, чтобы потребители не чувствовали экономически наличие этого роуминга", - сказал он.

Касаясь вопросов законодательства, замглавы ФАС отметил, что белорусские коллеги в значительной степени эти вопросы уже решили на законодательном уровне, и сейчас в РФ обсуждают подобного рода подходы в законодательстве.

В свою очередь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов, участвующий в совещании, напомнил, что Минкомсвязь РФ настаивает на полной отмене оплаты за входящие звонки с Белоруссией. "У нас здесь одинаково происходит - абоненты за входящие звонки не платят. Но это конечная цель, которая имеет ряд этапов, в том числе необходимость законодательного регулирования", - добавил он.

Со своей стороны, министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сказал, что у сторон есть реальный шанс прийти к единому решению. Абоненты двух стран ждут "понятного, четкого решения, которые они смогут оценить", подчеркнул он.

Инициатива об отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Спикер Света Федерации России Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса министрам связи двух государств. Пока стороны не пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга. Россия предлагает отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов в другой стране, а Минск настаивает на снижении стоимости звонков. В РФ также отмечали, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года в случае установления симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть при выравнивании так называемого интерконнекта. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября.