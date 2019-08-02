Инвесторы подтвердили интерес к проекту сухогрузного порта Тамань

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Потенциальные инвесторы строительства сухогрузного порта Тамань - РЖД, СУЭК, "Кузбассразрезуголь" и "Металлоинвест" - подтвердили интерес к участию в проекте, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков.

"Они [инвесторы] должны между собой определиться, создать такую коалицию и выступить с такой частной инициативой. Соответственно, мы знаем, что эта работа ведется, мы в этом участвуем, ожидаем результата. Заинтересованность все подтвердили, и они в этом направлении работают", - сказал Цветков.

В июле ФГУП "Росморпорт" объявил потенциальных инвесторов строительства порта Тамань - это "Кузбассразрезуголь", СУЭК, "Металлоинвест" и РЖД. Им были направлены предложения о покупке долей в управляющей компании порта "РМП-Тамань", проекты акционерного соглашения и текст предварительного меморандума. Сейчас "РМП-Тамань" на 100% принадлежит "Росморпорту".

Предполагается, что "Кузбассразрезуголь", "Металлоинвест" и СУЭК выкупят по 22% "РМП-Тамань", РЖД - около 10%.

Проект строительства порта Тамань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Как сообщали "Ведомости", первая очередь, согласно подготовленной Минтрансом модели, мощностью 66,9 млн т должна быть введена в эксплуатацию в 2024 году, инвестиции должны составить 171 млрд рублей. Из них 81 млрд рублей будет потрачен на федеральные объекты - подходной канал, волнозащитные сооружения, железнодорожную станцию, причалы и т. д., которые по концессии построит "РМП-Тамань".