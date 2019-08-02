Власти Липецкой области помогут предприятиям региона повысить зарплаты работникам

ЛИПЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены помочь региональным предприятиям в вопросе повышения заработной платы работников. Об этом сообщил в пятницу временный исполняющий обязанности главы администрации области Игорь Артамонов.

"Низкие зарплаты - одна из главных проблем региона в целом, мы сейчас активно работаем над изменением ситуации", - сказал он. По словам Артамонова, власти будут проводить встречи с собственниками каждого из предприятий по данному вопросу и обсуждать, что можно сделать с точки зрения повышения заработной платы. "Например, выделить субсидии на новое оборудование, чтобы продукция была более конкурентоспособной", - отметил врио главы региона.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что вопрос уровня заработных плат был поднят в ходе встречи Артамонова с работниками предприятий города Грязи. По данным собеседника агентства, помимо вопроса доходов населения речь зашла и о дальнейшем развитии территорий. В частности, жители пожаловались на качество дорог в новых микрорайонах города. "Мы сегодня посмотрели, какие дороги в новых жилых районах, и приняли решение увеличить финансирование. Там, где непролазная грязь, нужно все отсыпать, чтобы люди могли нормально пройти и проехать", - сказал Артамонов.

Кроме того, отметили в пресс-службе, жители озвучили несколько проблем, касающихся оказания медицинской помощи. В этой связи врио главы региона вновь заверил, что в области ведется анализ работы главных врачей поликлиник и больниц. "Если они не могут организовать достойное оказание медицинской помощи, то будем их менять на более квалифицированных специалистов", - сказал он, добавив, что данный вопрос стоит на особом контроле.