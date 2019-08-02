Литва обжаловала решение по иску к "Газпрому" в Верховном суде Швеции

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Литва направила в Верховный суд Швеции жалобу на постановление апелляционного суда этой страны, который ранее отклонил претензии Литвы к компании "Газпром". Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на министерство энергетики.

Министерство энергетики и МИД Литвы в пятницу не смогли оперативно ответить на вопросы корреспондента ТАСС.

Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ. Вильнюс подал иск к "Газпрому" на €1,5 млрд еще в 2012 году. Арбитраж эти требования в 2016 году отклонил. Литва добивается аннулирования данного решения.

В Вильнюсе заявляют, что, пользуясь своим монопольным положением на литовском рынке природного газа, "Газпром" якобы назначал в 2004-2012 годах за импортированное газовое сырье несправедливую цену. Доказать это в судебных инстанциях не удается.