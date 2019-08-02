В "Перекрестке-онлайн" протестируют возврат полиэтиленовых пакетов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. X5 Retail Group в рамках онлайн-продаж одной из своих торговых сетей - "Перекрестка" - начнет тестировать возврат пакетов ретейлеру после покупок для переработки. Об этом сообщила журналистам директор по корпоративным коммуникациям X5 Retail Group Елена Коннова.

"Перекресток-онлайн" попробует сейчас забирать назад пакеты, будет пилотировать эту историю, посмотрим, как она пойдет. Когда вам привозят товары, вам привозят их в очень большом количестве пакетов. Почему - потому что есть требования СанПиНа по поводу товарного соседства. И каждую единицу товара, очень большое количество товаров, нужно положить в отдельный пакет: всю химию, яйца, и другое, в отдельный. Сейчас будем пробовать - вот привез [курьер], можете сдать эти пакеты назад. Разгружаешься, он ждет и забирает", - сказала она, добавив, что ретейлер будет их забирать назад на склады dark store.

Количество заказов в интернет-магазине "Перекресток" превысило 265 тыс. во II квартале, увеличившись более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Планируется открытие третьего объекта формата dark store в Москве в III квартале 2019 года.

Компания X5 Retail Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами "у дома" под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель". На 30 июня 2019 года под управлением компании находились 15 260 магазинов.