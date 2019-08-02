Банк России прогнозирует инфляцию в июле на уровне 4,6-4,7%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Инфляция в России в июле в годовом выражении, по предварительным оценкам, может составить 4,6-4,7%. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".

Эксперты ждут от Банка России "два шага вниз" до конца года

Снижение ключевой ставки. Эксперты ждут от Банка России "два шага вниз" до конца года

"За период с 1 по 29 июля прирост потребительских цен составил 0,23%. Предварительная оценка роста цен в целом за июль составляет 0,2-0,3% м/м (4,6-4,7% г/г), что соответствует примерно такому же сезонно сглаженному темпу прироста", - отмечается в документе.

Регулятор подчеркнул, что годовая инфляция закрепилась на нисходящем тренде, который, вероятно, продолжится до II квартала 2020 года.

"В результате годовой рост потребительских цен замедлится до 4% в I квартале 2020 года. При этом в краткосрочной перспективе из-за действия ряда временных факторов дезинфляционные риски стали преобладать", - указано в документе.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 4,2-4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Рост экономики

В Центробанке также сообщили, что рост российской экономики во втором полугодии 2019 года ускорится до темпов, соответствующих потенциалу.

"Экономическая активность в мае - июне в целом была пониженной. Тем не менее во втором полугодии ожидается ускорение темпов роста экономики. Этому способствует ожидаемое сокращение отставания бюджетных расходов от плановых, смягчение денежно-кредитных условий и благоприятная ситуация на финансовых рынках", - отмечает регулятор.

Банк России отмечает, что краткосрочные негативные факторы, среди которых - потеря динамизма в росте мировой экономики, повышение НДС, временное уменьшение бюджетных расходов в реальном выражении и ускорение инфляции, удержали рост ниже потенциала в первой половине 2019 года. При этом корпоративное и розничное кредитование поддержали спрос в экономике.

"Во втором полугодии прекращение действия ряда негативных факторов и оживление бюджетных расходов ускорят рост российской экономики при отсутствии значимых внешнеэкономических шоков, среди которых - дальнейшее торможение мировой экономики", - отмечает регулятор.

Банк России с 29 июля второй раз подряд в 2019 году снизил ключевую ставку, теперь до 7,25% годовых. В своем релизе по итогам заседания совета директоров 26 июля ЦБ указал на то, что темпы роста ВВП РФ оказались ниже ожиданий из-за слабой динамики инвестиций и экспорта, а также из-за дополнительного сдерживающего влияния бюджетной политики, связав это со смещением сроков реализации ряда запланированных правительством национальных проектов.

В середине июня ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2019 г. до 1-1,5% с 1,2-1,7%.

Рост розничного кредитования

Рост розничного кредитования в июне продолжил замедляться во всех сегментах рынка, кроме автокредитования.

"В структуре розничного кредитования продолжается замедление по всем основным сегментам, кроме автокредитования. Рост ипотечного кредитования в июне замедлился до 1,4% м/м (по сравнению с предыдущим месяцем), а с учетом динамики основного долга по ипотечным ценным бумагам - до 1,2% м/м, что ниже темпов роста всего портфеля розничного кредитования. Годовой рост необеспеченного потребительского кредитования продолжил замедляться. Месячный сезонно сглаженный рост кредитования также постепенно снижается, что позволяет ожидать дальнейшего замедления годового роста показателя", - говорится в документе.

Ранее ЦБ сообщал, что рост кредитования физических лиц российскими банками в июне замедлился до 1,4% против 1,9% годом ранее. Замедление происходит второй месяц подряд.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков. ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.