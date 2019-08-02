Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ.

На 1 августа 2019 года объем ФНБ составил 7,867 трлн рублей, на 1 июля 2019 года он составлял 3,762 трлн рублей.

В июле 2019 года в ФНБ, согласны бюджетному правилу, поступили дополнительные нефтегазовые доходы за 2018 год на сумму $30,206 млрд, €25,7 42 млрд и £5,064 млрд. В результате на 1 августа 2019 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,244 трлн рублей, или $98,33 млрд (5,7% ВВП).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 августа размещено $45,527 млрд, €39,202 млрд, £7,678 млрд и 98,8 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 585,362 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 169,13 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей. На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся еще 138,433 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, составил 25,203 млрд рублей, что эквивалентно $397,7 млн.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ с 1 января по 31 июля 2019 года составила отрицательную величину, равную 285,774 млрд рублей.