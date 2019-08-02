В ЦБ рассказали о рисках влияния простоя "Дружбы" на динамику экспорта во II квартале

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Риски того, что простой нефтепровода "Дружба" из-за загрязнения повлияет на динамику экспорта во II квартале, сохраняются, но этот фактор носит временный характер. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".

"Риски того, что простой "Дружбы" повлияет на динамику экспорта во II квартале, сохраняются, однако этот фактор носит временный характер, и в течение следующих одного-двух кварталов снижение будет компенсировано. Таким образом, в целом за год этот фактор не окажет влияния на экспорт и рост ВВП", - отмечается в документе.

По оценкам регулятора сдерживающий эффект для экспорта от низкой загрузки нефтепровода "Дружба" может продлиться несколько месяцев.

Также дополнительными сдерживающими факторами служат ограничение добычи нефти в рамках действия соглашения ОПЕК+. "Все это дает основания полагать, что во II квартале 2019 г. динамика физических объемов экспорта останется слабой", - отмечает ЦБ.