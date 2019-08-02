{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Обновлено 

В ЦБ рассказали о рисках влияния простоя "Дружбы" на динамику экспорта во II квартале

По оценкам Банка России сдерживающий эффект для экспорта от низкой загрузки нефтепровода "Дружба" может продлиться несколько месяцев

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Риски того, что простой нефтепровода "Дружба" из-за загрязнения повлияет на динамику экспорта во II квартале, сохраняются, но этот фактор носит временный характер. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".

"Риски того, что простой "Дружбы" повлияет на динамику экспорта во II квартале, сохраняются, однако этот фактор носит временный характер, и в течение следующих одного-двух кварталов снижение будет компенсировано. Таким образом, в целом за год этот фактор не окажет влияния на экспорт и рост ВВП", - отмечается в документе.

По оценкам регулятора сдерживающий эффект для экспорта от низкой загрузки нефтепровода "Дружба" может продлиться несколько месяцев.

Также дополнительными сдерживающими факторами служат ограничение добычи нефти в рамках действия соглашения ОПЕК+. "Все это дает основания полагать, что во II квартале 2019 г. динамика физических объемов экспорта останется слабой", - отмечает ЦБ.

Теги
Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Медведев 9 августа посетит Киргизию для участия в заседании межправсовета ЕАЭС
Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка ЕАЭС и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики
Читать полностью