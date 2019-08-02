Медведев 9 августа посетит Киргизию для участия в заседании межправсовета ЕАЭС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 августа посетит Киргизию, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, мероприятие пройдет в городе Чолпон-Ата.

"В повестке встречи - актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, - говорится в сообщении. - Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка Союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики".

По итогам заседания планируется подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Союза, протокол о внесении изменений в Договор об объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также утвердить Концепцию трансграничного информационного обмена в ЕАЭС.