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Около 1 млрд рублей вложит инвестор в завод по производству электрооборудования в Дубне

На предприятии создадут около 220 рабочих мест

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Порядка 1 млрд рублей намерена инвестировать компания "Энкор" в строительство завода электротехнического оборудования на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье, на предприятии будет создано около 220 рабочих мест. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Инвестор планирует возвести предприятие на правобережной площадке ОЭЗ "Дубна" общей площадью 18 тыс. кв. м <...> Общий объем инвестиций в проект составит порядка 975 млн рублей. В ходе его реализации компания намерена создать 220 рабочих мест", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

Как отмечается в сообщении, резидентом особой экономической зоны "Дубна" планирует стать ООО "Энкор" - разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования. Потенциальными покупателями продукции производителя станут торговые компании и подрядчики, участвующие в реконструкции и модернизации объектов и инфраструктуры ОАО "РЖД", ГУП "Московский метрополитен" и метрополитенов других городов.

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