Перевозку на электронной торговой площадке РЖД можно будет заказать путем торгов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Владельцы подвижного состава смогут разместить на электронной торговой площадке "Российских железных дорог" (РЖД) предложения по перевозке грузов в виде лотов, победители торгов среди клиентов-грузоотправителей будут определяться автоматически. Об этом говорится в сообщении компании "Цифровая логистика", дочерней компании РЖД, владельца и оператора площадки.

Сервис станет доступен на электронной торговой площадке "Грузовые перевозки". Операторская компания, представленная на площадке, сможет разместить свое предложение в виде лота с указанием полигонов курсирования подвижного состава, разрешенных к перевозке грузов, начальной цены за вагон в лоте, срока оказания услуги и размера задатка для обеспечения сделки. Грузоотправитель может в ответ подать ценовое предложение, победитель торгов определится в автоматическом режиме. В "Цифровой логистике" отмечают, что таким образом пользователям станет доступно заключение долгосрочных контрактов.

"Цифровая логистика" создана в марте 2018 года для разработки и реализации цифровых сервисов на железнодорожном транспорте. Компания является совместным предприятием РЖД (владеют 51% акций) и IT-компании "Интэллекс" (49% акций предприятия).