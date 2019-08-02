Глава финского центробанка Олли Рен выбыл из борьбы за пост директора МВФ

ТАСС, 2 августа. Глава Центробанка Финляндии Олли Рен отозвал свою кандидатуру на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ).

"ЕС собирается проголосовать за кандидата от Европы на должность директора-распорядителя МВФ. Это исключительно значимая и мотивирующая работа. Однако на данном этапе я отзываю свою кандидатуру на выборах, чтобы мы могли достичь широкого консенсуса по европейскому кандидату и поддержки во всем мире", - сообщил он в своем Twitter.

Правительства стран Евросоюза должны в пятницу избрать преемника Кристин Лагард на посту главы МВФ из двух кандидатов, в числе которых бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум и главный исполнительный директор Всемирного банка болгарка Кристалина Георгиева, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный французский источник.

Ранее в пятницу правительство Испании сообщило, что исполняющая обязанности министра экономики и бизнеса этой страны Надя Кальвиньо исключена из списка претендентов на пост директора-распорядителя МВФ.