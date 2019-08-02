Конкурс молодежных проектов стартовал в рамках форума "Машук-2019"

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Дан старт конкурсу молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа в рамках форума "Машук", который с 9 по 30 августа пройдет в Пятигорске, сообщила в пятницу пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (ФАДН).

"В ходе первой и второй смен форума пройдет конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа. У участников будет возможность получить грант на реализацию социально значимой инициативы. Максимальная сумма поддержки для юридических лиц составит 2,5 млн рублей, для физических лиц - 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участники третьей смены также смогут выиграть грант до 1 млн рублей. Для участников на площадке форума будут организованы консультации с федеральными экспертами, на которых можно будет получить советы и комментарии индивидуально по каждому проекту, а также по заполнению заявок. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за 1 день до начала публичных защит на территории форума.

"Помимо этого, молодые люди, не принимающие участие в форуме, смогут получить грантовую поддержку до 300 тыс. рублей, подав заявку на участие в заочном конкурсе среди физических лиц, с 9 по 30 августа", - отмечается в сообщении.

Грантовый конкурс молодежных инициатив проходит по 9 номинациям, единым для физических и для юридических лиц. Среди них: студенческие инициативы; добровольчество; развитие социальных лифтов; инициативы творческой молодежи; патриотическое воспитание; спорт, ЗОЖ, туризм; профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; укрепление семейных ценностей и молодежные медиа. Грантовый конкурс молодежных инициатив является одним из 20 проектов открытой платформы "Россия - страна возможностей".

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет в три смены с 9 по 30 августа, в нем примут участие 3 тыс. человек.