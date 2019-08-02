Эксперты рассказали о рисках падения цен на нефть в 2020 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рынку нефти в 2020 году грозит перенасыщение, несмотря на усилия со стороны стран ОПЕК+ ограничить рост предложения, сообщало Международное энергетическое агентство в июле. Это может привести к снижению цен на нефть и, как следствие, к сокращению поступлений в бюджеты нефтедобывающих стран, в том числе России. Опрошенные ТАСС эксперты разделяют эти опасения - рынок остается волатильным, риски падения цен в следующем году сохраняются, но самым вероятным сценарием пока остается закрепление нефтяных котировок в коридоре $60-70 за баррель.

Давление геополитики

Начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян считает, что мировой рынок нефти сейчас выглядит нестабильным и неопределенным: сланцевая добыча в США растет и спрос не успевает за предложением даже с учетом опережающих темпов исполнения сделки ОПЕК+.

Аналогичное мнение высказала и эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко.

"В этом и следующем году ситуация с переизбытком предложения нефти на рынке сохранится. По разным оценкам, он может составить от 1 млн до 1,4 млн баррелей в сутки, несмотря на продление сделки ОПЕК+, - говорит она. - Рост предложения будет в США благодаря вводу дополнительных мощностей нефтепроводов, которые обеспечат транспортировку нефти из региона Пермиан. Более того, продолжится рост добычи в Бразилии, также небольшой рост в Европе за счет ввода месторождений Северного моря".

С другой стороны, отмечает Грушевенко, геополитический фактор держит рынок в напряжении, и любое обострение ситуации в нефтедобывающих странах приводит к скачку цен. На волатильность цены и рост предложения в 2020 году будут также влиять торговые войны между Китаем и США, которые усугубляют негативные ожидания рынка по темпам экономического роста, добавляет она.

По мнению Грушевенко, напряженность в Персидском заливе, скорее всего, сохранится в ближайшие полтора года и будет заложена в цены на нефть как геополитическая премия. Однако значительного повышения ждать не стоит - европейский спрос продолжит стагнировать, как и спрос в развитых странах Азии, роста которого не будет в ближайшие два года.

Аналитик "Финам" Сергей Дроздов считает, что есть два основных фактора, которые создают предпосылки как для подъема, так и для снижения нефтяных котировок. С одной стороны, напряженность вокруг Ирана, с другой - риски замедления глобальной экономики.

Цена нефти

Дроздов предупреждает о рисках падения цен на нефть в 2020 году до $50 за баррель. Однако, скорее всего, цены будут находиться в диапазоне $60-71 за баррель.

"Совокупность данных факторов (ситуация вокруг Ирана и замедление мировой экономики - прим. ТАСС) в среднесрочной перспективе будет способствовать повышенной волатильности на рынке "черного золота", цены на которое до конца 2019 года, скорее всего, будут находиться в рамках широкого диапазона $60-71 за баррель, но при ухудшении настроений на глобальных рынках вполне могут опуститься в район $50-55 за баррель", - говорит эксперт.

Авакян указывает на опасность возможного крупномасштабного прекращения добычи или поставок нефти с Ближнего Востока. Поэтому спрогнозировать ситуацию на мировом сырьевом рынке в долгосрочном периоде крайне сложно.

"Пока что по текущей конъюнктуре наиболее компромиссный ценовой диапазон и для потребителей, и для производителей составляет уровень $60-65 за баррель Brent. Как показали недавние скачки в ту и в другую сторону, если цена уходит сильно ниже этого диапазона, возникают риски рентабельности у производителей. Если же цена подбирается к $70 и выше - уже начинают негодовать потребители, в первую очередь США", - отмечает он.

Грушевенко в свою очередь считает самым реалистичным сценарием на 2020 год диапазон $65-70 за баррель.

"Исключая форс-мажор, на колебания нефтяных цен могут оказать влияние: несоблюдение сделки ОПЕК+ или ужесточение квот, усиление напряжения в Персидском заливе, динамика переговоров между США и Китаем", - добавляет она.