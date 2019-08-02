Медведев 11-12 августа посетит Каспийский форум в Туркмении

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11-12 августа посетит Туркмению, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме и встретится с президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

"Медведев примет участие в первом Каспийском экономическом форуме 11-12 августа в Туркменистане", - говорится в сообщении. Мероприятие пройдет в городе Туркменбаши на западе республики. Как отметили в пресс-службе, глава правительства РФ выступит на пленарном заседании форума, а также посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России.

"На полях мероприятия планируется встреча Дмитрия Медведева с президентом, председателем Кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым для обсуждения актуальных вопросов российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз Медведев посещал Туркмению 30-31 мая текущего года, когда в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Тогда же туркменский лидер пригласил делегации стран Содружества принять участие в предстоящем Каспийском экономическом форуме, на котором, по его словам, состоится серьезный и предметный разговор о перспективах сотрудничества на Каспии в широком контексте.

Как указано на сайте Каспийского экономического форума, на него приглашены представители правительств, регионов и компаний прикаспийских государств (РФ, Казахстан, Иран, Туркмения, Азербайджан), а также делегации других стран, близких к Каспийскому региону, и представители международных организаций. В повестке форума - создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность различных отраслей экономик прикаспийских государств.