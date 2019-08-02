Кабмин может увеличить субсидии на газомоторную технику до 5 млрд рублей в год

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает возможность увеличения субсидий производителям газомоторной техники до 5 млрд рублей в год, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью порталу "Авто Mail.ru".

"Сейчас на субсидии предусмотрено ежегодное выделение 2,5 млрд рублей до 2021 года, но уже рассматривается вопрос об их увеличении до 5 млрд рублей ежегодно", - сказал министр.

Он напомнил, что в 2017-2018 годах объем субсидий уже достигал 5 млрд рублей. Всего за 2014-2018 годы удалось субсидировать приобретение более 14 тыс. единиц техники. Общий объем субсидий за этот период достиг почти 20 млрд рублей.

"Также мы совместно с Минэнерго приняли участие в работе над планом мероприятий развития рынка газомоторного топлива на 2019-2024 годы. Одна из основных задач, которую мы с коллегами сегодня ставим перед собой, - синхронизировать развитие парка газомоторных транспортных средств, мощностей по производству газомоторного топлива, газотранспортной и сервисной инфраструктуры", - отметил Мантуров.

Также планируется предоставлять субсидии лизинговым организациям для возмещения скидки на авансовый платеж, предоставленной лизингополучателям газомоторной техники, добавил министр.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое позволит увеличить выпуск техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, а также стимулировать развитие заправочной инфраструктуры. Документ предусматривает реализацию в 2019 году не менее 2 500 единиц техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, с учетом финансирования из федерального бюджета в размере 2,5 млрд рублей.

Перспективы газомоторного топлива

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих говорил, что Минтранс планирует выделить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" 20 млрд рублей для приобретения 26 регионами пассажирского транспорта на газомоторном топливе. Речь идет об адресной поддержке закупок транспорта, работающего на ГМТ, в регионах, в которых уже созданы условия для их эксплуатации.

Дитрих отмечал, что возможность использовать природный газ как источник энергии в первую очередь на транспорте для России является конкурентным преимуществом и инструментом снижения вредных выбросов. Пока, по его словам, доля природного газа в общем объеме потребления моторного топлива в РФ составляет менее 1%, при этом 99% потребления обеспечивает автотранспорт. Резервы от перевода автотранспорта на ГМТ колоссальные, уверен Дитрих.

Согласно транспортной стратегии РФ, к 2030 году доля парка транспорта с двигателями на альтернативных видах топлива, в том числе ГМТ, должна составить минимум 49%.