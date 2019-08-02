Данилюк: переговоры с РФ по транзиту газа планируются после формирования кабмина Украины

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Украина заинтересована в сохранении транзита российского газа и планирует соответствующие переговоры с РФ после формирования нового украинского правительства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

"Нам важно сохранить транзит российского газа. Это ключевой вопрос. Для этого надо провести переговоры с поставщиком. Они состоятся, скорее всего, после того, когда будет сформировано новое правительство Украины и будет назначен министр энергетики", - сказал Данилюк.

При этом он подчеркнул, что вопрос сохранения транзита газа - это вопрос геополитики. "Речь не только о $3 млрд, которые мы потеряем, если не будет транзита. Это вопрос геополитики", - сказал он.

При этом секретарь СНБО сказал, что Киев "оценивает разные сценарии" по решению вопроса транзита. В этой связи он подчеркнул важность выполнения условий с украинской стороны. "В частности, до конца года должна быть реформирована компания "Нафтогаз Украины", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Киев вариант прекращения транзита, Данилюк сказал, что его "неправильно было бы не рассматривать". "Но надо работать над тем, чтоб транзит был", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года, это предложение будет обсуждаться на трехсторонних министерских переговорах, которые ЕК предложила провести 16 сентября.