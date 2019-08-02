Эксперты: паника на рынках из-за подписания Трампом указа о новых санкциях скоро утихнет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Паника на рынках в связи с подписанием Дональдом Трампом указа о втором пакете санкций по "делу Скрипалей" носит краткосрочный характер, считают эксперты, опрошенные ТАСС. Однако риски, связанные с замедлением роста мировой экономики и понижением мировых нефтяных котировок из-за торговых конфликтов, могут привести стоимость рубля по отношению к доллару США на уровень 67 рублей к концу 2019 года, добавили они.

В пятницу российский рынок демонстрирует ослабление в связи с заявлением Трампа о том, что с 1 сентября на китайские товары стоимостью $300 млрд будут введены 10-процентные тарифы. Кроме того, влияние оказало подписание американского президента второго пакета санкций по "делу Скрипалей", где основным пунктом, вызывающим опасения рынка, является запрет "кредитования российского правительства американскими банками".

По состоянию на 18.00 мск курс рубля к доллару на Московской бирже достиг отметки 65,3 рубля, снизившись за два дня примерно на 2,5% и достигнув показателей июня. Торговая сессия на фондовом рынке по итогам пятницы также прошла с большими потерями - индекс Мосбиржи уменьшился на 2%, до 2674,9 пункта, индекс РТС упал почти на 4%, до 1293,19 пункта.

Эксперты, опрошенные ТАСС, видят риски замедления роста мировой экономики, а также угрозы понижения нефтяных котировок, которые окажут давление на развивающиеся страны. В связи с этим к концу года эксперты ожидают курс рубля к доллару на уровне 67 рублей. Однако ясности по вопросу трактовки санкционных пунктов пока нет, поэтому негативная реакция рынка на данное заявление является преждевременной, считают они.

Санкционные настроения

В целом экономисты сходятся во мнении, что никаких подробностей по второму этапу санкций "дела Скрипалей", кроме слухов, пока нет. Кроме того, каждый из них определил возможность введения запрета на покупку ОФЗ как маловероятную. По мнению экспертов, риск замедления роста мировой экономики из-за угрозы торговых войн влияет на рынки куда сильнее.

Полной ясности по вопросу трактовки пункта о запрете "кредитования российского правительства" в пакете санкционных мер США пока нет, считает главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский. Теоретически при расширительном толковании "второго пакета" санкций "ограничение кредитования правительства американскими банками" можно подвести под запрет на инвестиции в ОФЗ, но напрямую из текущих формулировок этого не следует. Необходимо ждать более четких разъяснений от органов исполнительной власти в США, добавил он.

"Паническая реакция рынка, скорее всего, быстро остынет, объясняется она тем, что санкции - "болевая точка" для игроков с учетом событий последних лет", - считает портфельный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Он добавил, что, по оценкам "Открытие Брокер", эффект на фондовый рынок и экономику в целом, исходя даже из максимально негативного сценария, будет близок к нулю. Запрет на покупку ОФЗ нерезидентами на вторичном рынке исчезающе мал, запрет покупки первичного долга также далеко не базовый сценарий, пояснил Нигматуллин.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович также полагает, что в настоящий момент активизация санкционной тематики в инфополе не является основным драйвером ослабления курса российской валюты, так как реальный состав пакета санкций пока что остается непонятным.

Аналогичного мнения придерживается и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, обозначив, что санкции по "делу Скрипалей" пока не подразумевают ограничений на инвестиции в ОФЗ, а также работу с российскими банками или компаниями.

Торговые войны и риски для рубля

Большинство экспертов, опрошенных ТАСС, прогнозируют более сильное ослабление национальной валюты к концу 2019 года - до 67 рублей за доллар США. Причинами тому являются два фактора риска - замедление мирового роста и снижение нефтяных котировок на фоне торговых конфликтов.

Глобальный уход из рискованных активов на данный момент происходит из-за реализации внешних рисков, считает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

"Неготовность ФРС быстро смягчать монетарную политику и очередной раунд эскалации торгового конфликта между США и Китаем, из-за которых происходит глобальное "бегство в качество" (доходность 10-летних гособлигаций США в четверг упала на 20 б. п., до 1,84%, минимума с ноября 2016 года), сопровождающееся коррекцией цен на сырьевые товары (в частности, нефть потеряла почти $3 за баррель) и усилением оттока капитала с развивающихся рынков", - пояснил он. Реализация этих рисков может привести к возвращению курса рубля к значению выше 67 рублей за доллар до конца этого года, добавил Порывай.

Антон Покатович также считает, что текущее ослабление рубля в большей мере вызвано именно опасениями участников рынка за мировую экономику на фоне усиления торгового конфликта, нежели полноценным возвращением санкционных страхов в настроениях инвесторов.

В "БКС Премьер" ожидают, что в случае если санкционные риски в отношении РФ не будут реализованы, к концу года курс рубля будет находиться в диапазоне 66-67,5. В ближайшие дни, по оценкам компании, курс рубля будет двигаться в диапазоне 63,8-65,6, во второй половине августа - сентябре рубль войдет в зону сезонного ослабления, что может ослабить курс до отметок 66-66,5.

В ПСБ также видят риски замедления роста мировой экономики и, как следствие, снижения нефтяных котировок с угрозами умеренного давления на развивающиеся рынки, рассказал Михаил Поддубский. Исходя из этого, на горизонте до конца года в базовом сценарии в ПСБ ожидают роста пары доллар/рубль в район 67 рублей. Наталия Орлова из Альфа-банка также прогнозирует на конец года курс доллара к рублю на уровне 67 рублей.