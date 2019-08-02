Минэнерго Литвы намерено использовать все возможности взыскать с "Газпрома" €1,4 млрд

ВИЛЬНЮС, 3 августа. /ТАСС/. Литва намерена использовать все возможные законные средства, чтобы получить от компании "Газпром" компенсацию в размере около €1,4 млрд. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу заявила советник министра энергетики республики Аурелия Верницкайте.

"Литва намерена использовать все возможные законные средства, чтобы получить от "Газпрома" компенсацию в размере около €1,4 млрд (ранее Вильнюс заявлял о €1,5 млрд - прим. ТАСС) за российский газ с завышенной ценой, который был оплачен литовскими потребителями, - заявила она. - Кроме того, Литва стремится отменить судебное решение о покрытии судебных издержек "Газпрома".

"Мы считаем, что есть разумные основания для пересмотра решения апелляционного суда, - добавила Верницкайте. - Апелляционный суд Швеции оставил возможность обжаловать это решение в Верховном суде Швеции - такая возможность предоставляется только в исключительных случаях".

Ранее агентство BNS со ссылкой на министерство энергетики сообщило, что Литва направила в Верховный суд Швеции жалобу на постановление апелляционного суда этой страны, который ранее отклонил претензии Литвы к компании "Газпром".

Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ. Вильнюс подал иск к "Газпрому" на €1,5 млрд еще в 2012 году. Арбитраж эти требования в 2016 году отклонил. Литва добивается аннулирования данного решения.

В Вильнюсе заявляют, что, пользуясь своим монопольным положением на литовском рынке природного газа, "Газпром" якобы назначал в 2004-2012 годах за импортированное газовое сырье несправедливую цену. Доказать это в судебных инстанциях не удается.