Шереметьево признан лучшим аэропортом мира по версии британской компании Stasher

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина признан лучшей воздушной гаванью мира по версии британской компании Stasher, предоставляющей услуги по хранению багажа. Об этом свидетельствует поступивший в ТАСС рейтинг ведущих аэропортов планеты, который подготовила данная компания.

Шереметьево занял в нем первую строчку с наивысшим итоговым показателем в 6,50 баллов по сумме из восьми отдельных показателей. В двух из них - соблюдении расписания полетов и дешевизне парковки - московский аэропорт оказался лучшим на планете, заработав наивысшую оценку в 10 баллов.

В исследовании указывается, что в Шереметьево только 6% авиарейсов откладываются более чем на 15 минут, что является лучшим показателем на планете. Российский аэропорт также вошел в тройку воздушных гаваней мира по числу залов ожидания, которые предлагаются к услугам пассажиров.

В исследовании также учитывались такие категории, как оценки Google, качество питания в аэропортах, доступность магазинов в аэровокзальных комплексах, уровень обслуживания в отелях при аэропортах и краткость расстояния от аэропортов до центральной части тех городов, жителей и гостей которых они обслуживают.

На второй строчке по итоговому показателю оказался лондонский аэропорт Хитроу, а на третьей - аэропорт Пиарко на острове Тринидад. В десятку лучших воздушных ворот мира также попали аэропорты Суваннапхум (Бангкок), Копенгаген (расположен в историческом городе-спутнике Копенгагена - Роскилле), Хосе Мария Кордова (Медельин), Аделаида (Аделаида), Калгари (Калгари), Эль-Дорадо (Богота) и Хамад (Доха).

Рейтинг Stasher охватывает 106 крупнейших аэропортов мира.

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