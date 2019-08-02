В СП сообщили, что ущерб от пожаров за шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ущерб от лесных пожаров в России за первое полугодие 2019 года составил 2,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта Счетной палаты в социальной сети Facebook.

"За первые 6 месяцев 2019 года возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным последних проверок ведомства, к основным причинам ситуации относится нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

Счетная палата по поручению президента РФ проводит постоянный мониторинг ситуации с лесными пожарами. По данным ведомства, за три последних года их число выросло на 12% и в 2018 году составило 11,4 тыс. При этом площадь, пройденная огнем, увеличилась в 3,2 раза, составив в 2018 году 8,5 млн га. Это больше, чем Австрия, и сравнимо по размеру с Тверской областью. За три года площадь лесов, пройденная огнем, составила 15,7 млн га, а ущерб, нанесенный пожарами, - 68,9 млрд рублей.