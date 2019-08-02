Производство вина на Кубани в 2019 году выросло с прошлого года на 11%

ТАСС, 2 августа. Виноделы Краснодарского края с начала текущего года выпустили порядка 6,5 млн декалитров вина и более двух млн декалитров шампанского, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"В течение последних трех лет край ежегодно собирает порядка 200 тыс. тонн винограда с самой высокой урожайностью в стране - 100 ц/га. Постоянно увеличиваются площади молодых виноградников, что позволяет наращивать производство вина. С начала года предприятия края выпустили порядка 8,5 млн декалитров вина и шампанского - это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти показатели в Краснодарском крае будут только расти, в том числе благодаря закону о развитии виноградарства и виноделия, который планируют принять в сентябре", - сообщает пресс-служба края со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Там также отметили, что с введением закона отрасль получит беспрецедентные налоговые преференции: с 1 января 2020 года для отечественных производителей винограда и вина акцизный налог будет снижен до 1 рубля за литр.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, курирующего сферу агропромышленного комплекса, в нынешнем году на Кубани планируется заложить около 2,4 тыс. гектаров молодых виноградников. "При этом край субсидирует 40% затрат на необходимые работы - это около 714 млн рублей, еще 100 млн рублей из регионального бюджета направлено на развитие питомниководства. Инвестиции в виноградарско-винодельческую отрасль полностью оправданы: с 1 рубля, вложенного в отрасль, в виде налогов в краевой бюджет возвращается более 14 рублей. В прошлом году в отрасль направлено в виде субсидий 420 млн рублей, а получили возврат в бюджет 6 млрд рублей", - пояснил замглавы региона.

Краснодарский край лидирует в России по объемам выращивания и переработки винограда. По данным пресс-службы администрации региона, с начала года аграрии на Кубани заложили 800 га молодых виноградников, что составляет около 90% от плановой закладки в период весенней кампании.