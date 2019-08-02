Путин подписал закон о смягчении штрафов для РЖД за просрочку доставки грузов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о смягчении санкций в отношении железнодорожного перевозчика ОАО "Российские железные дороги" за нарушение сроков доставки грузов, порожних вагонов или контейнеров. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно действующим нормам, ответственность РЖД за просрочку доставки грузов, порожних вагонов или контейнеров определена в размере 9% платы за перевозку за каждые сутки просрочки. Максимальный размер ответственности составляет 100% платы за перевозку.

В соответствии с принятым законом перевозчик за сутки просрочки будет выплачивать "пени в размере 6% платы за перевозку грузов, порожнего грузового вагона (вагонов), контейнера (контейнеров)", но общий штраф не может превышать 50% от уплаченной за перевозку суммы. При этом закон не отменяет права грузоотправителей и грузополучателей на качественную и своевременную доставку, так как не исключает ответственности перевозчика, а только выравнивает ее при внутренних железнодорожных перевозках с ответственностью при перевозках в международном сообщении, отмечают авторы в пояснительных материалах.