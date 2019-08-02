Reuters: страны ЕС не смогли выбрать нового главу МВФ

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Представители стран Европейского союза не смогли в пятницу выбрать единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда. Как сообщил агентству Reuters источник в кругах ЕС, ни представитель Нидерландов Йерун Дейсселблум, ни представитель Болгарии Кристалина Георгиева не получили необходимой поддержки.

Кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства - 55% от числа стран ЕС (16 стран), на которых к тому же должно приходится не менее 65% населения Евросоюза.

Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского Министерства экономики и финансов. Всего прошло два тура. Дискуссия и голосования по кандидатурам продолжались в пятницу с утра до вечера.

По данным Reuters, дискуссии в настоящее время продолжаются с тем, чтобы попытаться найти выход из создавшегося тупика.

Сложный процесс

Исполнительный совет Международного валютного фонда 26 июля объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая 2 июля подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Хотя в тот же день она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ, официально Лагард покинет свой нынешний пост 12 сентября.

Первоначально со стороны стран ЕС на кресло главы МВФ претендовали пять кандидатов: экс-председатель Еврогруппы и бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, представительница Болгарии Кристалина Георгиева, глава Центробанка Финляндии Олли Рен, действующий председатель Еврогруппы Мариу Сентену и министр экономики и бизнеса Испании Нади Кальвиньо.

В дальнейшем Сентену отказался от попыток занять высокий пост в МВФ. В пятницу правительство Испании сообщило, что снимает кандидатуру Нади Кальвиньо. Представитель Финляндии Олли Рен после первого тура также объявил о своем решении не продолжать участвовать в дальнейшем борьбе за кресло главы МВФ.