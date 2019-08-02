Путин подписал закон об усовершенствовании норм о комплексном развитии территорий

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность включения в границы территорий, входящих в программы комплексного и устойчивого развития, земельных участков из государственной и муниципальной собственности, но при этом без права изъятия многоквартирных домов. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, в проект развивающихся территорий могут быть включены участки, на которые не распространяются права третьих лиц. При этом данные участки должны примыкать к территориям, включенным в проект по комплексному и устойчивому развитию.

Законом сокращается минимальная продолжительность публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам правил землепользования и застройки с двух до одного месяца, а максимальная - с четырех до трех месяцев. В случае однократного отступления от проекта при развитии территорий без превышения предельных параметров не более чем на 10% общественные обсуждения и слушания не проводятся.

Из определения понятия "красная линия" исключается необходимость установления таких границ при размещении линейных объектов. В то же время к решению о комплексном развитии территорий необходимо будет готовить приложение об их границах. Органы местного самоуправления сами смогут заниматься развитием территорий без обязательного привлечения инвесторов.

Кроме того, в перечень уникальных объектов вносятся ветроэнергетические установки высотой более 250 м, отменяется необходимость получения разрешений на возведение антенных опор высотой до 50 м.