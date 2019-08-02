Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка с 50 рублей до прожиточного минимума

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ). Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

До этого закона право на получение ежемесячных выплат имели семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Новый документ позволит получать выплаты большему числу россиян: оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Повысить на принципе адресности пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе предложил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. До этого Путин по итогам прямой линии дал поручение кабмину до 1 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, которые позволят увеличить с 1 января 2020 года пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума.

В новость были внесены изменения (23:48 мск) - добавлены подробности.