Минкомсвязь: отмена роуминга с Белоруссией может потребовать изменений в законодательстве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Изменения в российском законодательстве могут потребоваться для решения вопросов, связанных с отменой роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России. Об этом сказал ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов по итогам совещания в Полоцке, посвященного отмене роуминга на территории СГ.

"Чтобы была равномерная нагрузка на российских и белорусских операторов из-за серьезного снижения [ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге], для отмены нужны законодательные акты, скорее всего они понадобятся. Но [сейчас] нужно хотя бы сделать так, чтобы абонент чувствовал себя в роуминге как в домашнем регионе, к этому можно прийти", - сказал он.

При этом Иванов отметил, что во время совещания обе стороны представили свои варианты по вопросам законодательного регулирования. "Был озвучен вариант [по законодательству] российский, был белорусский, они несколько отличались. Вот потратили восемь часов без перерыва для того, чтобы сблизить позиции, практически везде сблизили. Остался один пункт [касается технологических особенностей перехода и тарификации этого перехода], который обсудим, я думаю, во время видеоконференции, которую планируется провести на следующей неделе. И в начале сентября мы придем к какому-то консенсусу", - добавил замминистра.

Ранее в пятницу министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в СГ займет от шести до девяти месяцев с момента подписания соответствующей "дорожной карты". Стороны надеются подписать ее в начале сентября. До этого представители двух стран проведут видеоконференцию, в рамках которой планируется урегулировать оставшиеся вопросы.

История вопроса

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее выступила за отмену роуминга на территории СГ по аналогии с ЕС и предложила проработать данный вопрос министрам связи РФ и Белоруссии. Пока стороны не пришли к консенсусу. Россия предлагает отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов в другой стране, а Минск настаивает на снижении стоимости звонков.

В РФ отмечали, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года в случае установления симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть при выравнивании так называемого интерконнекта. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября.