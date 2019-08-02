Трамп заявил, что может еще поднять пошлины на товары из Китая после 1 сентября

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может еще выше поднять таможенные пошлины на китайский импорт после 1 сентября, если Пекин не приложит усилия для заключения торговой сделки с Вашингтоном. Он рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Нью-Джерси.

"Они [Китай] должны сделать очень многое до 1 сентября. Честно говоря, если они этого не сделают, я всегда могу значительно увеличить их [пошлины]. Другими словами, я мог бы увеличить их, если бы захотел, я мог бы увеличить их до очень больших значений", - отметил президент.

Трамп в четверг сообщил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов.