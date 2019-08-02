Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных действий следствия

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение возможности продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, которые вводят обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

Согласно новому закону, в постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей необходимо излагать сведения о следственных и иных процессуальных действиях, произведенных в период после избрания меры пресечения или последнего продления срока содержания обвиняемого под стражей, а также основания и мотивы дальнейшего продления срока содержания обвиняемого под стражей. При этом указанный срок, на который продлевается содержание обвиняемого под стражей, должен определяться исходя из объема следственных и иных процессуальных действий, приведенных в этом же постановлении.

Если одним из мотивов продления срока содержания обвиняемого под стражей является необходимость производства следственных действий, приведенных в предыдущих ходатайствах, то следствие должно указать причины, по которым они не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей. При этом суд вправе продлить арест на меньший срок, чем указано в постановлении, если посчитает его достаточным для выполнения всех намеченных следственных и процессуальных действий.

Также вносятся изменения в статью 108 УПК РФ ("Заключение под стражу"), уточняющие перечень лиц, в отношении которых не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при условии, что они имеют постоянное место жительства в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда.

Устанавливается, что к таким лицам относятся совершившие преступления против собственности индивидуальные предприниматели в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим им имуществом, которое используется в целях предпринимательской деятельности. Также к ним отнесены представители управляющего органа коммерческой организации в связи с осуществлением ими своих полномочий либо в связи с осуществлением такой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

В новость были внесены изменения (23:54 мск) - добавлены подробности.